أعلن الكرواتي بويان بوغدانوفيتش اعتزاله كرة السلة نهائياً، بعد مسيرة احترافية امتدت لأكثر من عشرين عاماً، منها عشرة مواسم في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA)، بسبب إصابة مزمنة في القدم اليسرى أجبرته على الخضوع لعمليتين جراحيتين خلال 14 شهراً، دون أن يتمكن من العودة إلى الملاعب.

بوغدانوفيتش، البالغ من العمر 36 عاماً، كتب عبر حساباته على منصات التواصل:

«أحياناً لا تختار اللحظة، بل هي من تختارك. وبعد محاولات لا تُحصى للعودة، حان الوقت لإغلاق هذا الفصل».

وُلد بوغدانوفيتش في مدينة موستار (البوسنة والهرسك)، وبرز اسمه على الساحة الدولية كلاعب في صفوف المنتخب الكرواتي. بدأ مسيرته مع نادي مدينته، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد الإسباني، ثم زغرب الكرواتي وفنربخشه التركي، حيث حقق ألقاباً محلية بارزة.

دخل بوغدانوفيتش عالم الـNBA عام 2014 عبر بوابة بروكلين نتس، ثم تنقل بين عدة أندية بارزة شملت واشنطن ويزاردز، إنديانا بيسرز، يوتاه جاز، ديترويت بيستونز، ونيويورك نيكس. لكنه لم يخُض أي مباراة بعد عودته الأخيرة إلى بروكلين في صفقة تبادلية، بسبب تكرار إصابة القدم التي خضع بسببها لعملية جديدة في فبراير الماضي.

شارك بوغدانوفيتش في 719 مباراة خلال مسيرته في الدوري الأمريكي، بمعدل 15.6 نقطة، و3.6 متابعات، و1.7 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة. وحقق أعلى معدلاته التهديفية مع ديترويت في موسم 2022-2023 بمتوسط 21.6 نقطة في اللقاء.

كما بلغ الأدوار الإقصائية (البلاي أوف) سبع مرات ممثلاً لخمسة فرق مختلفة، وكتب في رسالته الوداعية:

«كل محطة تركت بصمتها، وكل قميص حمل ثقله الخاص».

واختتم رسالته برسالة مؤثرة:

«أغلق هذا الفصل، لكن حبي للعبة باقٍ. لم أصل إلى النهاية، بل وصلت إلى الجانب الآخر من البداية».

اعتزال بوغدانوفيتش يضع نهاية لمسيرة امتزجت فيها التجربة الأوروبية بالاحتراف الأمريكي، لتشكل واحدة من أبرز الحكايات الكروية في جيله.