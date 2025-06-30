أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم (الإثنين)، اعتزال قائده جوني إيفانز كرة القدم، بعد مسيرة حافلة داخل جدران ملعب «أولد ترافورد»، وتعيينه في منصب إداري ضمن هيكل النادي.

وأوضح النادي في بيان رسمي: «تم تعيين جوني إيفانز رئيساً لقسم الإعارات ومسارات التطوير في مانشستر يونايتد، في خطوة تُشكل نهاية رسمية لمسيرته الكروية المميزة».

وأضاف البيان: «سيتولى إيفانز، الذي يوشك على إتمام رخصة التدريب الأوروبية (UEFA A)، الإشراف على ملف إعارات اللاعبين الشباب في النادي، كما سيعمل عن قرب مع مدير كرة القدم جايسون ويلكوكس، ومدير الأكاديمية، من أجل تعزيز آليات تطوير اللاعبين وتقديم الدعم اللازم لإعداد المواهب الشابة للمشاركة مع الفريق الأول».

وخلال فترتيه مع مانشستر يونايتد، خاض إيفانز 241 مباراة، وحقق خلالها دوري أبطال أوروبا، و3 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، إضافة إلى لقبين في كأس الرابطة الإنجليزية.

وبشكل عام، شارك المدافع الدولي السابق في 536 مباراة على مستوى الأندية التي لعب لها، فيما خاض 107 مباريات دولية مع منتخب أيرلندا الشمالية، وحصل على وسام الإمبراطورية البريطانية (MBE) في عام 2023، تقديراً لإسهاماته في كرة القدم.