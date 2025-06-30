أكدت صحيفة «آس» الإسبانية أن نادي برشلونة لكرة القدم يعتزم سداد مستحقات نجمه السابق الأسطوري ليونيل ميسي المتبقية، وهي خطوة تأخرت لسنوات عدة.ووفقًا للصحيفة، سيدفع برشلونة لميسي 5.95 مليون يورو اليوم (الاثنين)، وهي القيمة المتبقية من عقده السابق مع النادي، بعد رحيله في صيف 2021 إلى باريس سان جيرمان ثم انتقاله إلى إنتر ميامي في الولايات المتحدة.وسمحت رابطة الدوري الإسباني للأندية خلال جائحة كوفيد-19 بتأجيل دفع بعض الرواتب والمزايا، وهي خطوة لجأ إليها برشلونة لتخفيف الضغط المالي الذي كان يعاني منه آنذاك.كما يستعد النادي الكتالوني لتسوية مستحقات سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا المتأخرة، والمقدرة بنحو مليوني يورو، بعد رحيل اللاعبين.وكشفت الصحيفة وجود لاعبين حاليين في برشلونة لديهم مستحقات مؤجلة، أبرزهم رونالد أراوخو، وبيدري، وأنسو فاتي، وإيناكي بينيا. في المقابل، رفض مارك أندريه تير شتيغن وفرينكي دي يونغ سابقًا تأجيل أو تخفيض مستحقاتهما.