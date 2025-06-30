أبدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، رضاه عن مشوار فريقه في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وانتهى مشوار إنتر ميامي في مونديال الأندية بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان 4-0، أمس (الأحد)، في دور الـ16.

وكتب ميسي عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «انتهت رحلتنا في كأس العالم للأندية بخسارة أمام بطل أوروبا، وهو فريق يضم أشخاصًا أكنّ لهم التقدير، وسعدت بلقائهم مجددًا».





وأضاف قائد الفريق الأمريكي: «نغادر ونحن فخورون بتحقيق هدفنا بالتواجد ضمن أفضل 16 فريقًا في البطولة، الآن حان الوقت للتركيز على الدوري الأمريكي وكل ما هو قادم».

وكان إنتر ميامي افتتح مشواره في كأس العالم للأندية بتعادل سلبي مع الأهلي المصري، ثم فاز على بورتو البرتغالي 2-1 في الجولة الثانية، وتعادل مع بالميراس البرازيلي 2-2 في ختام دور المجموعات.

واحتل إنتر ميامي وصافة المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، خلف بالميراس البرازيلي متصدر الترتيب بفارق الأهداف.