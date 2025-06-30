أكدت نائبة رئيس برشلونة إيلينا فورت أنهم يخططون لتكريم الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد النادي السابق في افتتاح ملعب سبوتيفاي كامب نو بشكله الجديد، وسيتم ترتيب مباراة استعراضية خاصة تسمح لميسي بالتواجد في ملعب كامب نو للمرة الأخيرة.
وقالت فورت: «يجب تكريم ليو ميسي في كامب نو عند اكتمال بناء الملعب بنسبة 100% سيحدث ذلك بالتأكيد لأنه أفضل لاعب في تاريخ برشلونة».
جدير بالذكر أن برشلونة كان قد أعلن عن افتتاح ملعب كامب نو بتاريخ 10 أغسطس القادم بعد غياب طويل.
وقالت فورت: «يجب تكريم ليو ميسي في كامب نو عند اكتمال بناء الملعب بنسبة 100% سيحدث ذلك بالتأكيد لأنه أفضل لاعب في تاريخ برشلونة».
جدير بالذكر أن برشلونة كان قد أعلن عن افتتاح ملعب كامب نو بتاريخ 10 أغسطس القادم بعد غياب طويل.