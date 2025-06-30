أكدت نائبة رئيس ​برشلونة​ إيلينا فورت أنهم يخططون لتكريم الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ​ميسي​ قائد النادي السابق في افتتاح ملعب سبوتيفاي كامب نو بشكله الجديد، وسيتم ترتيب مباراة استعراضية خاصة تسمح لميسي بالتواجد في ملعب كامب نو للمرة الأخيرة.وقالت فورت: «يجب تكريم ليو ميسي في كامب نو عند اكتمال بناء الملعب بنسبة 100% سيحدث ذلك بالتأكيد لأنه أفضل لاعب في تاريخ برشلونة».جدير بالذكر أن برشلونة كان قد أعلن عن افتتاح ملعب كامب نو بتاريخ 10 أغسطس القادم بعد غياب طويل. ‏