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ودع إنتر ميامي كأس العالم للأندية بعد الخسارة 0-4 أمام باريس سان جيرمان، أمس (الأحد)، لكن المدرب خافيير ماسكيرانو يعتقد أن الخبرة التي اكتسبها الفريق في البطولة ستفيده في الدوري الأمريكي للمحترفين.

وقال ماسكيرانو: «هناك درس كبير تعلمناه من هذه التجربة، سنراجع كل هذا، وأعتقد أن الأمور مرتبطة ببعضها إذا أردنا تقييم هذه التجربة».

وأضاف: «أعتقد أن هذا سيساعدنا عندما ننقل هذا إلى الدوري الوطني، لا يحتاج الأمر لقول إن ذلك يعتمد على الذكاء الشخصي الذي نمتلكه لنتمكن من الاستفادة من هذه التجربة».

واختتم: «باريس سان جيرمان فريق رائع يضم لاعبين من الطراز الرفيع، لديه مدرب رائع هو لويس إنريكي الذي أعرفه شخصياً، أشعر أن هذا الفريق سيبقى في الذاكرة».
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