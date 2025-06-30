ودع إنتر ميامي كأس العالم للأندية بعد الخسارة 0-4 أمام باريس سان جيرمان، أمس (الأحد)، لكن المدرب خافيير ماسكيرانو يعتقد أن الخبرة التي اكتسبها الفريق في البطولة ستفيده في الدوري الأمريكي للمحترفين.وقال ماسكيرانو: «هناك درس كبير تعلمناه من هذه التجربة، سنراجع كل هذا، وأعتقد أن الأمور مرتبطة ببعضها إذا أردنا تقييم هذه التجربة».وأضاف: «أعتقد أن هذا سيساعدنا عندما ننقل هذا إلى الدوري الوطني، لا يحتاج الأمر لقول إن ذلك يعتمد على الذكاء الشخصي الذي نمتلكه لنتمكن من الاستفادة من هذه التجربة».واختتم: «باريس سان جيرمان فريق رائع يضم لاعبين من الطراز الرفيع، لديه مدرب رائع هو لويس إنريكي الذي أعرفه شخصياً، أشعر أن هذا الفريق سيبقى في الذاكرة».