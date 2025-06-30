تحدث رئيس مجموعة الدراسات الفنية في الاتحاد الدولي لكرة القدم آرسين فينغر عن كثرة توقف المباريات في بطولة مونديال الاندية المُقامة حالياً في أمريكا نتيجة الطقس.وشهدت المنافسات توقف مجريات 7 مباريات خلال إقامتها بسبب الطقس حيث تسبب في ذلك في إخلاء المدرجات على الفور وعدم العودة إلا بعد التأكد التام من تحسن الجو.وتسبب ذلك الأمر في إثارة سخط الكثيرين وعلى رأسهم المدربون واللاعبون بخلاف المشجعين خاصة أن أمريكا ستستضيف كأس العالم نسخة 2026 للمنتخبات مع كندا والمكسيك.ولكن فينغر قال في تصريحات نشرتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «لا يوجد حل يُذكر لتلك المشكلة». وأضاف: «منذ اللحظة التي قرر فيها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، استضافة الولايات المتحدة كأس العالم، أصبح لذلك البلد قواعده الخاصة، وسلامة اللاعبين تأتي في المقام الأول».