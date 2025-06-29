يلتقي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بطل دوري أبطال أوروبا نظيره فريق إنتر ميامي الأمريكي عند تمام الساعة السابعة من مساء اليوم (الأحد) على ملعب مرسيدس بنز، وذلك ضمن لقاءات دور الـ16 لكأس العالم للأندية 2025 والمقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية.يدخل فريق باريس الفرنسي هذا اللقاء بعد أن احتل صدارة المجموعة الثانية والمثيرة بعد تفوقه بفارق الأهداف على وصيفه بوتافوغو والثالث أتليتكو مدريد، إذ حقق كل منهم 6 نقاط من فوزين وخسارة، وأحرز هجوم باريس 6 أهداف فيما ولج مرماه هدف واحد فقط، ويسعى في لقاء الليلة لمواصلة مشواره في البطولة سعياً لتحقيق لقبها كأول فريق فرنسي يحقق لقب كأس العالم للأندية، ويعتمد مدربه الإسباني لويس إنريكي على طريق 4 – 3 – 3 بوجود ثلاثي المقدمة ديزيري دوري وجونتشالو راموس وكفاراتسخيليا، ويبرز في الفريق النجم المغربي أشرف حكيمي والحارس الإيطالي دوناروما، بالإضافة للبرتغالي فيتور فيتينيا.فيما يدخل فريق إنتر ميامي هذا اللقاء بعد أن جاء ثانياً في المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط حصدها من انتصار على بورتو البرتغالي وتعادلين مع الأهلي المصري وبالميراس البرازيلي، وأحرز هجومه 4 أهداف، فيما استقبلت شباكه 3 أهداف، ويعتمد مدربه الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو على طريقة 4 – 4 – 2 بوجود ثنائي المقدمة الأرجنتيني ليو ميسي ولويس سواريز، فيما يتواجد في حراسة المرمى الحارس الأرجنتيني أوسكار أوستاري، ويطمح الفريق الأمريكي لإحداث المفاجأة من خلال تجاوز بطل أوروبا لا سيما أنه يمتلك أدوات قوية قادرة على تحقيق الفوز بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان سابقاً.وسيلاقي الفائز منهما في دور الثمانية الفائز من اللقاء المنتظر الآخر والذي يجمع فلامنجو البرازيلي وبايرن ميونخ الألماني في لقاء لن يقل أهمية وقوة عن لقاء باريس سان جيرمان وإنتر ميامي.