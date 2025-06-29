سجّل السباح الروماني دافيد بوبوفيتشي، البالغ من العمر 20 عامًا، ثاني أسرع زمن في تاريخ سباق 100 متر حرة، محققًا 46.71 ثانية، وذلك خلال مشاركته في بطولة أوروبا للسباحة تحت 23 عامًا المقامة حاليًا في مدينة سامورين السلوفاكية.ويقترب بوبوفيتشي بهذا الإنجاز من الرقم القياسي العالمي المسجل باسم الصيني بان جانلي، البالغ 46.40 ثانية، والذي أحرزه في أولمبياد باريس الصيف الماضي.ويُعد هذا التوقيت الجديد رقمًا قياسيًا أوروبيًا، متجاوزًا الرقم السابق لبوبوفيتشي نفسه، والذي حققه عام 2022 (46.86 ثانية). يُذكر أن السباح الروماني توّج بذهبية أولمبياد باريس 2024 في سباق 200 متر حرة، ونال برونزية 100 متر في ذات الدورة خلف كل من بان جانلي والأسترالي كايل تشالمرز.