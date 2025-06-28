أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، اليوم (السبت)، عودة حسن الهيدوس إلى صفوف «العنابي»، للمشاركة في ملحق تصفيات كأس العالم 2026، بعد فترة من الاعتزال الدولي.

وقال الاتحاد في بيان: «في خطوة إيجابية، واستجابة لطلب مدرب المنتخب الوطني جولين لوبيتيغي لتعزيز الفريق بعناصر ذات خبرة، يتصدر حسن الهيدوس قائمة المنتخب الوطني لملحق تصفيات كأس العالم 2026».

وأضاف البيان: «من المتوقع أن يُضيف وجوده قيمة فنية ومعنوية، من خلال قيادته ودعمه الفريق، في سبيل تحقيق الحلم الكبير الذي تتطلع إليه جماهير «العنابي»، وهو التأهل إلى كأس العالم 2026».

يُذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري، أن السعودية وقطر ستستضيفان مباريات ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2026.

ويشارك في الملحق ستة منتخبات، حلت في المركزين الثالث والرابع ضمن مجموعاتها في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية، وهي: السعودية، إندونيسيا، العراق، عُمان، قطر، الإمارات.