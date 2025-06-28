أكد فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة «سكاي سبورتس»، أن البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال السابق، وافق على قيادة النصر الموسم القادم.

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة «إكس»: «وافق جورجي جيسوس على تولي تدريب النصر، وسيتم الإعلان الرسمي عن الصفقة قريباً».

وأضاف: «تم الاتفاق بين النصر وجيسوس، كما وافق كريستيانو رونالدو على تعيين مواطنه مدرباً للفريق».

ويأتي الاتفاق مع جيسوس بعد 48 ساعة فقط من إعلان النصر تجديد عقد نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو حتى نهاية موسم 2026-2027.

وبحسب تقارير صحفية، فإن جيسوس سيقود «العالمي» لمدة موسم واحد، مع خيار التجديد التلقائي لموسم إضافي.

وكان النصر قد أعلن أخيراً إقالة مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي، بعد موسم صفري على الصعيدين المحلي والقاري.