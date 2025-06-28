أعلن موناكو الفرنسي، اليوم (السبت)، تعاقده مع بول بوغبا، لاعب يوفينتوس الإيطالي السابق، في صفقة مجانية.

وقال النادي في بيان: «يسر نادي موناكو الإعلان عن انضمام بول بوغبا، إذ وقّع بطل العالم عقداً لمدة موسمين، يبقيه مع الفريق حتى 30 يونيو 2027».

وكان لاعب خط الوسط قد تعرض للإيقاف لمدة أربع سنوات خلال فترة وجوده مع يوفينتوس في مطلع العام الماضي، بعد ثبوت تعاطيه للمنشطات، قبل أن تُخفف العقوبة لاحقاً إلى 18 شهراً.

وخلال مسيرته مع يوفينتوس، تُوج بوغبا بأربعة ألقاب متتالية في الدوري الإيطالي، إلى جانب فوزه بكأس إيطاليا مرتين وكأس السوبر الإيطالي مرتين، كما ساهم في وصول الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2015.

وعلى المستوى الفردي، خاض بوغبا 190 مباراة بقميص البيانكونيري، سجل خلالها 34 هدفاً وقدم 39 تمريرة حاسمة.

أما على الصعيد الدولي، فكان لبول بوغبا دور بارز في تتويج منتخب فرنسا بكأس العالم 2018 في روسيا، حيث سجل هدفاً في المباراة النهائية أمام كرواتيا، كما أحرز لقب دوري الأمم الأوروبية 2021، وشارك في كأس أمم أوروبا «يورو» 2016 و2020، حيث بلغ المنتخب الفرنسي النهائي في نسخة 2016.