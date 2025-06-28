أعلن نادي إي سي ميلان الإيطالي اليوم (السبت) رحيل الثنائي كايل ووكر، وجواو فيليكس عن صفوف الفريق.

ووجّه النادي عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» شكره للاعبَين على ما قدّماه خلال الموسم الماضي 2024-2025.

ومن المقرر أن يعود المدافع الإنجليزي كايل ووكر إلى ناديه مانشستر سيتي، بينما يعود المهاجم البرتغالي جواو فيليكس إلى تشيلسي، وذلك بعد انتهاء فترة إعارتهما وقرار إدارة ميلان بعدم تمديدها.

ولم ينجح الثنائي في ترك بصمة واضحة مع «الروسونيري» خلال الموسم الماضي، حيث شارك جواو فيليكس في 21 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة، في حين خاض ووكر 16 مباراة دون أن يسجل أو يصنع أي هدف.

وأنهى ميلان موسمه في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 63 نقطة.