أشاد رئيس نادي برشلونة السابق خوان غاسبارت بالمستوى المميز الذي قدّمه فريق الهلال في دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتمكن الهلال من حجز بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثامنة برصيد 5 نقاط، جمعها من تعادلين وفوز، ليضرب موعداً نارياً مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

وفي تصريحات خاصة لصحيفة «عكاظ»، قال غاسبارت: «لم أتابع مونديال الأندية كثيراً، لأنني لا أتفق مع إقامة هذا العدد الكبير من المباريات، أصبحت كرة القدم اليوم مرتبطة بشكل مفرط بالجوانب المالية، وهو أمر لا يعجبني، لكن رغم ما شاهدته من مباريات قليلة سُمح لي برؤية أداء أداء الهلال، وقد أعجبني كثيراً، بعيداً عن النتائج، رأيت لاعبين يتمتعون بجودة عالية، وأود أن أهنئهم على ذلك».

وحول علاقته بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وإمكانية عودته إلى برشلونة لختام مسيرته، أوضح غاسبارت: «في الوقت الحالي لا يوجد تواصل مباشر بيني وبين ليونيل ميسي، لكنني لا أزال أكنّ له تقديراً كبيراً، وآمل بصدق أن يتمكن قريباً من توديع جماهيره التي ما زالت تحبه وتقدّره كثيراً، أرى أن تكريمه في برشلونة يجب أن يكون احتفاءً بشخصه ومسيرته، لا ينبغي دعوته للمشاركة في مباراة كتكريم وهو يلعب لفريق آخر، يمكن أن يُنظَّم له حفل تكريمي دون أن يلعب، طالما لا يزال يؤدي في ملاعب كرة القدم».

وتابع: «أما إذا قرر الاعتزال النهائي، فأفضل تكريم أراه مناسباً هو تنظيم مباراة ودية يشارك فيها ميسي بقميص برشلونة ضد منتخب الأرجنتين. ويُخصص دخل هذه المباراة لصالح مستشفى سان خوان دي ديوس لدعم الأطفال المصابين بالسرطان وتمويل الأبحاث الخاصة بعلاج هذا المرض».

وبسؤاله عن إمكانية ترشحه مجدداً لرئاسة برشلونة، استبعد غاسبارت ذلك بشكل قاطع: «خوض انتخابات برشلونة المقبلة؟ لا، لقد تجاوزت سن الثمانين، أعتقد أن الرئيس الحالي، خوان لابورتا، يقوم بعمل ممتاز، وأنا واثق أن مجلس إدارته قادر على تجاوز التحديات التي يواجهها النادي، أنا متفائل بمستقبل برشلونة، الذي يمتلك كل المقومات لتحقيق النجاحات، مع العلم أن كرة القدم دائماً ما تحمل مفاجآت».

وختم حديثه بإبداء رأيه في قرار الاتحاد الإسباني لكرة القدم بإقالة لجنة الحكام، قائلاً: «أثق بأن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يتخذ أفضل القرارات من أجل تطوير التحكيم. واليوم، مع وجود تقنية الفيديو، أصبح من الصعب على الحكام ارتكاب أخطاء جسيمة، أنا أؤمن بمهنية ونزاهة الحكام».