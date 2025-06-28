هاجم يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي السابق، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بسبب بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تُقام في الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة بمشاركة 32 فريقاً.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة «آس» الإسبانية: «كأس العالم للأندية أسوأ فكرة طُبِّقت في كرة القدم على الإطلاق. أشخاصٌ لا علاقة لهم بالواقع اليومي قطّ يبتكرون أفكاراً».

وأضاف: «أخشى أن يُصاب اللاعبون في الموسم القادم بإصاباتٍ لم يسبق لها مثيل، وإن لم يحدث ذلك، فسيحدث في كأس العالم للمنتخبات (2026) أو بعده. تُقام هذه البطولة في وقتٍ غير مناسب ولأسبابٍ خاطئة».

يُذكر أن الهلال ضمن مقعداً في ثمن نهائي مونديال الأندية، عقب الفوز على باتشوكا المكسيكي بنتيجة 2-0، فجر الجمعة، ليختتم الزعيم دور المجموعات في المركز الثاني بالمجموعة الثامنة برصيد 5 نقاط، خلف ريال مدريد المتصدر بـ7 نقاط.

ويستعد الهلال لمواجهة من العيار الثقيل أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، في ثمن نهائي مونديال الأندية، فجر الثلاثاء القادم.