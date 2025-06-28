يستعد فريق إنتر ميامي، الذي يضم بين صفوفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لخوض مواجهة حاسمة أمام باريس سان جيرمان، غداً الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقدّم إنتر ميامي أداءً لافتاً في دور المجموعات، إذ استهل مشواره بتعادل سلبي أمام الأهلي المصري، ثم تفوّق على بورتو البرتغالي بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية، قبل أن يتعادل مع بالميراس البرازيلي 2-2 في الجولة الثالثة، ليحجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي بعدما حلّ ثانياً في المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط.

وأطلقت صحيفة «آس» الإسبانية، وصف «الملعب الملعون» على ملعب «مرسيدس بنز»، الذي سيحتضن مواجهة إنتر ميامي وباريس سان جيرمان، مشيرة إلى أن الفريق الأمريكي يعاني كثيراً على أرضيته.

وأوضحت أن إنتر ميامي خاض 9 مباريات على هذا الملعب، لم يحقق سوى انتصارين فقط، بينما لم يعرف ميسي طعم الفوز عليه سوى مرة واحدة، بل وتعرّض لإصابة خلال إحدى مبارياته هناك.

ورجّحت الصحيفة كفة باريس سان جيرمان للتأهل إلى ربع النهائي، بالنظر إلى الفوارق الفنية الكبيرة لصالحه، لكن إنتر ميامي يعوّل على خبرة ميسي لقيادة الفريق أمام العملاق الفرنسي.

البرغوث الأرجنتيني يعرف خصمه جيداً، إذ دافع عن ألوان باريس سان جيرمان بين عامي 2021 و2023، قبل أن ينتقل إلى إنتر ميامي في صفقة مجانية.