أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن تعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالتعاقد مع الحارس فريدي وودمان، في صفقة انتقال حر، وذلك بعد انتهاء عقده مع نادي بريستون نورث إند.

وذكر النادي في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني أن وودمان، البالغ من العمر 28 عامًا، انضم إلى صفوف «الريدز» لدعم مركز حراسة المرمى.

وسبق للحارس تمثيل منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا، ويمتلك خبرة واسعة في الدرجات المختلفة من كرة القدم الإنجليزية.

وخاض وودمان 138 مباراة بقميص بريستون نورث إند خلال ثلاث سنوات، وتم اختياره كأفضل لاعب في الفريق لموسم 2022-2023، في تأكيد على أدائه الثابت وتأثيره الكبير داخل الملعب.

كما لعب خلال مسيرته لعدد من الأندية، من بينها نيوكاسل يونايتد وسوانزي سيتي وكيلمارنوك، ما يجعله إضافة جيدة لتشكيلة ليفربول.

ويُعد وودمان الصفقة الخامسة التي يبرمها ليفربول هذا الصيف، إذ سبق للريدز إعلان التعاقد مع الثنائي جيريمي فريمبونغ وفلوريان فيرتز من باير ليفركوزن الألماني، بالإضافة إلى الحارس المجري الشاب أرمين بيتشي قادماً من أكاديمية بوشكاش، والظهير الأيسر ميلوس كيركيز من بورنموث.