أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم (الجمعة)، إصابة مدافعه النمساوي دافيد ألابا.

وقال النادي الإسباني في بيان عبر موقعه الرسمي: «أثبتت الفحوصات الطبية التي أُجريت للاعبنا دافيد ألابا من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد إصابته بإصابة عضلية في باطن القدم اليسرى».

ولم يكشف ريال مدريد عن مدة غياب دافيد ألابا، لكن صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية ذكرت أن المدافع النمساوي سيغيب لمدة شهر، وبالتالي يخرج اللاعب من حسابات المدرب تشابي ألونسو في بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفاز ريال مدريد على ريد بول سالزبورغ النمساوي فجر اليوم (الجمعة)، ليتصدر المجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط، ويلاقي يوفنتوس مساء الثلاثاء المقبل في دور الـ16.

وحصد الهلال المركز الثاني في المجموعة الثامنة برصيد 5 نقاط، ليضرب موعداً نارياً مع مانشستر سيتي الإنجليزي فجر الثلاثاء.