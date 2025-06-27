خضع ديفيد بيكهام، أسطورة كرة القدم الإنجليزية وأحد ملاك نادي إنتر ميامي الأمريكي، لعملية جراحية دقيقة، أنهت معاناة استمرت لسنوات طويلة، بسبب إصابة قديمة في معصمه.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن بيكهام خضع لجراحة بعد أن أظهرت الأشعة السينية أن مسماراً من عملية أجراها عام 2003 قد انغرس في ساعده، ولم يتحلل كما كان متوقعاً.

وتعود الإصابة إلى مباراة ودية خاضها بيكهام مع منتخب إنجلترا أمام جنوب أفريقيا في عام 2003، حين تعرض لإصابة قوية في المعصم نُقل على إثرها إلى المستشفى، وخضع لعملية جراحية.

ورغم مرور السنوات، ظل بيكهام يعاني من آلام في موضع الإصابة، ازدادت حدتها هذا العام، ما أجبره على الخضوع مجدداً للتدخل الجراحي.

ونشرت زوجته، مصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام، صورة له عبر ستوري إنستغرام بعد العملية، وعلّقت عليها بالقول: «أتمنى لك الشفاء العاجل».

وعلى الصعيد الإداري، حقق بيكهام نجاحاً لافتاً كأحد ملاك نادي إنتر ميامي، حيث نجح في استقطاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الفريق عام 2023، قبل أن يتبعه بصفقات أخرى مثل سيرجيو بوسكيتس، وجوردي ألبا، ولويس سواريز.

ونجح الفريق أخيراً في التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية.