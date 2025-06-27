أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي، اليوم (الجمعة)، إنهاء تعاقده مع المدير الفني الهولندي رود فان نيستلروي، عقب الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيونشيب).

وأوضح النادي في بيان رسمي أنه تم التوصل إلى اتفاق مشترك مع فان نيستلروي لإنهاء العقد المبرم بين الطرفين، الذي وقّع في نوفمبر الماضي لمدة عامين ونصف.

وأضاف البيان أن الفريق سيواصل استعداداته للموسم المقبل، حيث ينطلق معسكر الإعداد الاثنين المقبل، تحت إشراف الجهاز الفني الحالي، إلى حين تعيين مدرب جديد.

من جانبه، قال فان نيستلروي في تصريح وداعي: «أود أن أشكر لاعبي ليستر سيتي، والجهاز الفني، والأكاديمية، وكل العاملين في النادي على احترافيتهم وتفانيهم خلال فترة عملي. كما أشكر جماهير الفريق على دعمهم، وأتمنى للنادي كل التوفيق في المستقبل».

وكان ليستر سيتي قد أنهى الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الثامن عشر، برصيد 25 نقطة، ليهبط رسمياً إلى دوري الدرجة الأولى.