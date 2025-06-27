أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم (الجمعة)، جدول مباريات الموسم الجديد 2025-2026، الذي ينطلق رسمياً يوم 17 أغسطس المقبل.

ويبدأ باريس سان جيرمان، حامل اللقب، مشواره في المسابقة بمواجهة نانت في الجولة الأولى، رغم طلبه السابق تأجيل اللقاء بسبب مشاركته في كأس السوبر الأوروبي يوم 13 أغسطس ضد توتنهام الإنجليزي.

ويٌقام كلاسيكو فرنسا بين باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا في «فيلودروم» يوم 21 سبتمبر المقبل، فيما يُلعب لقاء الإياب على ملعب «حديقة الأمراء» في 8 فبراير 2026.

أما ديربي العاصمة باريس بين سان جيرمان وباريس إف سي فيُقام ذهاباً يوم 4 يناير 2026، بينما تُجرى مواجهة الإياب في 16 مايو.

ويشهد الموسم الجديد عودة فرق لوريان، باريس إف سي، وميتز إلى دوري الدرجة الأولى (ليغ 1)، بينما هبطت أندية سانت إتيان، مونبلييه، وستاد ريمس إلى دوري الدرجة الثانية.

ولا يزال موقف أولمبيك ليون معلقاً، بعد أن أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم هبوطه بسبب أزمة الديون المالية، في قرار اعترض عليه النادي وقدّم استئنافاً رسمياً، وفي حال تأكيد الهبوط، من المتوقع أن يحل ستاد ريمس بدلاً منه في جدول الدوري.

مباريات الجولة الأولى من الدوري الفرنسي:

رين × مارسيليا

لانس × ليون

ستاد بريست × ليل

نيس × تولوز

أنجيه × باريس إف سي

ميتز × ستراسبورغ

أوكسير × لوريان

موناكو × لوهافر

نانت × باريس سان جيرمان