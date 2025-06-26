كشف تقرير صحفي، اليوم الخميس، أن النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد الحالي، تقدّم بشكوى رسمية ضد ناديه السابق باريس سان جيرمان، متهمًا إياه بالابتزاز والتحرش المعنوي.

وبحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فتحت نيابة باريس تحقيقًا قضائيًا ضد باريس سان جيرمان، بعد الشكوى التي قدّمها مبابي في 16 مايو الماضي.

وجرى تعيين قاضي تحقيق للنظر في الاتهامات التي وجهها اللاعب، والتي تتعلق بفترة صيف 2023، حيث اتهم مبابي إدارة باريس بعزله عن الفريق بهدف إجباره على تجديد عقده.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه ليست أول دعوى قضائية يرفعها مبابي ضد ناديه السابق، إذ سبق له أن تقدّم بدعوى للمطالبة بمستحقات مالية تبلغ نحو 55 مليون يورو، تشمل مكافآت ولاء ورواتب غير مدفوعة عن موسم 2023-2024.

وكان مبابي قد غادر باريس سان جيرمان عقب نهاية عقده في صيف 2024، ليحقق حلم طفولته بالانضمام إلى ريال مدريد.

ويرتبط مبابي حاليًا بعقد مع النادي الملكي يمتد حتى 30 يونيو 2029، وتُقدّر قيمته السوقية بـ180 مليون يورو، وفقًا لموقع «ترانسفير ماركت».