أكد حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي البرازيلي إيدرسون، استمراره في صفوف السماوي، الموسم القادم، نافياً بشكل قاطع ما تردد أخيرا حول رحيله.

وارتبط اسم إيدرسون بالانضمام إلى الدوري السعودي، الصيف الماضي، واعترف الحارس في أكتوبر بتلقيه عرضا مغريا لكنه رفضه بعد الحديث مع مدربه الإسباني بيب جوارديولا. وقال إيدرسون في تصريحات نقلتها شبكة «بي بي سي» البريطانية: «مستقبلي هنا في مانشستر سيتي، بعض الأصدقاء يرسلون لي الكثير من الأخبار، لكن 99% منها كاذبة». وأضاف: «أعلم أنكم بحاجة لصناعة الأخبار من أجل التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن هناك الكثير من الشائعات يتم تداولها دون أساس من الصحة». الحارس الدولي البرازيلي، البالغ من العمر 31 عامًا، كان قد انضم إلى مانشستر سيتي في عام 2017 قادمًا من بنفيكا البرتغالي مقابل 35 مليون جنيه إسترليني. ويرتبط إيدرسون بعقد مع مانشستر سيتي حتى 30 يونيو 2026، وتٌقدر قيمته السوقية بـ20 مليون يورو، وفقًا لموقع ترانسفير ماركت. ويستعد إيدرسون برفقة مانشستر سيتي لمواجهة يوفنتوس الإيطالي، اليوم (الخميس)، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.