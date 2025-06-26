أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم (الخميس)، تعاقده رسميًا مع الظهير الأيسر المجري ميلوس كيركيز، قادمًا من صفوف بورنموث، بعقد يمتد لخمسة مواسم.

وبحسب شبكة «ليفربول إيكو»، بلغت قيمة الصفقة نحو 40 مليون جنيه إسترليني، لتُعد ثالث أغلى صفقة بيع في تاريخ نادي بورنموث.

وأعرب كيركيز عن سعادته بالانضمام إلى الريدز، إذ قال للموقع الرسمي لنادي ليفربول: «أنا سعيد جدًا، إنه شرف عظيم وامتياز لي أن أنضم إلى أحد أعظم الأندية في العالم وأكبر نادٍ في إنجلترا، أشعر بحماسة كبيرة لخوض هذه التجربة».

وأضاف: «سأقضي بضعة أيام في مدينتي، لكنني لا أستطيع الانتظار للعودة وارتداء ملابس التدريب، والبدء في التحضيرات للموسم الجديد، أود أن أشكر الجميع على مشاعرهم الرائعة ودعمهم الكبير».

ويُعد كيركيز رابع صفقات ليفربول في الصيف الحالي، بعد التعاقد مع الثنائي جيريمي فريمبونغ وفلوريان فيرتز من باير ليفركوزن، والحارس المجري أرمين بيتشي.