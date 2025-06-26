أعلن مدرب ريال مدريد الإسباني تشابي ألونسو غياب النجم الفرنسي كيليان مبابي عن مواجهة الفريق أمام ريد بول سالزبورغ النمساوي، المقررة فجر غد (الجمعة)، في ختام منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ألونسو، خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة سالزبورغ: «مبابي لم يتعافَ بشكل كامل رغم مشاركته في التدريبات الجماعية، سعيد بعودته إلى أرضية الملعب، لكنه لا يزال يفتقر إلى الجاهزية المطلوبة للمشاركة في المباريات».

وأضاف: «مبابي يُفضّل استكمال برنامجه التأهيلي ليكون في أتم الجاهزية لخوض مواجهة دور الـ16 في حال تأهلنا».

وحول مباراة سالزبورغ، قال مدرب ريال مدريد: «هدفنا هو الفوز وتصدر المجموعة، لكنني لست أعمى، أعلم جيداً أن المركز الأول قد يضعنا في طريق أكثر صعوبة، وربما نواجه مانشستر سيتي بقيادة بيب غوارديولا».

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 4 نقاط، متقدماً بفارق الأهداف عن ريد بول سالزبورغ صاحب المركز الثاني، في حين يأتي الهلال في المركز الثالث برصيد نقطتين، بينما يتذيل باتشوكا الترتيب دون نقاط.

وتُقام بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى بنظام موسّع يشمل 32 نادياً، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ثمن النهائي، الذي يُلعب بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة حتى النهائي.

ويحصل الفريق المتوّج باللقب على جائزة مالية ضخمة تُقدّر بـ125 مليون دولار.