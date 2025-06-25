رغم عودته إلى التدريبات الجماعية، سيغيب النجم الفرنسي كيليان مبابي عن تشكيلة ريال مدريد لمواجهة رد بول سالزبورغ، ضمن الجولة الثالثة والحاسمة من دور المجموعات لكأس العالم للأندية، بحسب ما أعلنه النادي الإسباني الأربعاء.وكان مبابي قد استأنف تدريباته مع الفريق في معسكره بفلوريدا بعد تعافيه من التهاب حاد في المعدة والأمعاء، أبعده عن المباراتين الأوليين في البطولة. ونُقل اللاعب الدولي إلى أحد مستشفيات ميامي الأسبوع الماضي، حيث خضع لفحوص وعلاج قبل أن يبدأ فترة تعافٍ استمرت أكثر من أسبوع.وغاب هداف ريال مدريد هذا الموسم (43 هدفاً في 56 مباراة) عن التعادل أمام الهلال السعودي (1-1)، والفوز على باتشوكا المكسيكي (3-1)، ما أثار الشكوك حول جاهزيته للقاء الأخير في المجموعة. ورغم تفاؤل المدرب تشابي ألونسو سابقاً بإمكانية عودته، إلا أن مبابي لم يُدرج في القائمة التي ستخوض مواجهة الخميس في فيلادلفيا.ويتقاسم ريال مدريد صدارة المجموعة الثامنة مع سالزبورغ برصيد أربع نقاط، فيما يحتل الهلال المركز الثالث بنقطتين، مع استمرار حظوظه في التأهل إلى الدور ثمن النهائي.في غياب مبابي، يواصل اللاعب الشاب غونزالو غارسيا (21 عاماً) تألقه، إذ سجل وصنع في المباراتين السابقتين، بينما يترقب الجهاز الفني عودة مبابي الكاملة في الأدوار الإقصائية حال تأهل الفريق.