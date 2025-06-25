كشفت تقارير صحفية إسبانية أمس (الثلاثاء)، أن نجم ريال مدريد كيليان مبابي فقد الكثير من وزنه بسبب تأثره بالفايروس الذي أصابه أخيراً، وحال بينه وبين مشاركته في أول جولتين للملكي في بطولة كأس العالم للأندية الجارية.

وعانى النجم الفرنسي خلال الأيام الماضية من التهاب في المعدة، خضع على إثره لفحوصات طبية في أحد المستشفيات الكبرى.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، إن كيليان خسر الكثير من وزنه خلال الفترة القليلة الماضية، «بسبب الفايروس الفتاك»، الذي ألمّ به.

• مبابي يفقد 5 كيلوغرامات من وزنه

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، طبقاً لمصدر بالجهاز الطبي للنادي الملكي، أن مبابي فقد ما يقرب من 5 كيلوغرامات من وزنه الأساسي المقدر بـ75 كيلوغراماً، ويعتبر انخفاضاً كبيراً بالنسبة لنجم رياضي، في وقت وجيز.

وعن إمكانية مشاركته في المباراة القادمة ضد سالزبورغ، أكدت الصحيفة أن اللاعب ما زال يحتاج إلى المزيد من الراحة قبل العودة إلى المستطيل الأخضر.

وانتظم مبابي صباح اليوم في تدريبات «الميرنغي»، استعداداً لمباراة فريقه المنتظرة ضد ريد سالزبورغ النمساوي، التي ستجمعهما في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم للأندية 2025 المقامة في أمريكا.

ومن المتوقع أن يشارك مبابي في مباراة الريال القادمة، حتى ولو من على مقاعد البدلاء، خصوصاً بعد غيابه أمام الهلال السعودي، وباتشوكا المكسيكي.