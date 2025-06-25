أعلن رئيس نادي برشلونة الإسباني جوان لابورتا، اليوم (الأربعاء)، أن مهاجم الفريق الشاب أنسو فاتي، بات على أعتاب الانتقال إلى صفوف موناكو الفرنسي خلال الأيام القليلة القادمة، في حال سارت المفاوضات بالشكل المتوقع، مؤكداً أن الصفقة في مراحلها النهائية.وفي تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في بودكاست «La Llotja» على قناة النادي الرسمية على «يوتيوب»، أشار لابورتا إلى أن الاتفاق مع موناكو «متقدم جداً»، معرباً عن أمله في أن يتم الانتهاء من جميع التفاصيل قريباً، مضيفاً: «إذا انتهت الأمور جيداً، قد تكون هناك أخبار سعيدة هذا الأسبوع، وسيرحل أنسو إلى موناكو».وبحسب تقارير صحفية متطابقة، فإن فاتي، البالغ من العمر 22 عاماً، سينضم إلى موناكو على سبيل الإعارة لموسم واحد، مع خيار الشراء النهائي. وتشير المصادر إلى أن اللاعب سيخضع أولاً للفحص الطبي، على أن يُمدد عقده مع برشلونة حتى يونيو 2028 قبل إتمام إجراءات الإعارة.ويأتي هذا التحرك في ظل تراجع الدور الفني لأنسو فاتي في صفوف البلوغرانا، خصوصاً منذ تولي المدرب الألماني هانزي فليك قيادة الجهاز الفني، إذ لم يشارك اللاعب سوى لدقائق معدودة على مدار الموسم، ما دفع الإدارة إلى دراسة عروض الإعارة كخيار لإعادة إطلاق مسيرته.وكان فاتي قد عانى من تراجع حاد في مستواه وتكرار الإصابات خلال الموسمين الماضيين، ما قلّص من فرصه في التشكيل الأساسي، رغم بداياته المبكرة والواعدة مع الفريق الأول لبرشلونة.ويأمل موناكو، الذي أنهى أخيراً صفقة النجم الفرنسي بول بوغبا، في تعزيز خطه الهجومي بضم فاتي، ليكون إضافة قوية للموسم الجديد، في ظل سعي الفريق للمنافسة على الألقاب المحلية والظهور القوي أوروبياً.من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال هذا الأسبوع، إذا ما اجتاز اللاعب الفحوصات الطبية ووقّع على التمديد الرسمي لعقده مع برشلونة.