كشفت تقارير صحافية برتغالية، اليوم (الأربعاء)، اتخاذ نادي بورتو قراراً بإنهاء عقد مدربه الأرجنتيني مارتن أنسيلمي، وذلك على خلفية الإخفاق في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي ودعها الفريق مبكراً بعد أداء باهت ونتائج مخيبة للآمال.وأوضحت صحيفة ريكورد البرتغالية أن إدارة بورتو قررت إقالة أنسيلمي عقب احتلال الفريق المركز الثالث في مجموعته ضمن البطولة العالمية، التي ضمت كلاً من الأهلي المصري وبالميراس البرازيلي وإنتر ميامي الأمريكي. وودّع بورتو المسابقة بعد تعادل مثير أمام الأهلي بنتيجة 4-4، ليُكمل مشواره في البطولة دون تحقيق فوز يذكر.وبحسب المصدر ذاته، فإن المدرب الأرجنتيني بات على علم بكافة تفاصيل فسخ عقده الممتد حتى يونيو 2027، في وقت بدأت فيه إدارة النادي دراسة عدد من الخيارات الفنية لخلافته تحضيراً للموسم الجديد.وتأتي هذه الإقالة في أعقاب انتقادات جماهيرية وإعلامية واسعة لأداء الفريق تحت قيادة أنسيلمي، إذ فشل بورتو في تقديم مستوى يتناسب مع تطلعات النادي في المحافل الدولية، مما عجّل بإنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين رغم الطموحات التي رافقت التعاقد معه مطلع الموسم.ويُنتظر أن تُعلن إدارة بورتو خلال الأيام القليلة القادمة هوية المدرب الجديد الذي سيقود الفريق في المرحلة القادمة، وسط مطالب بإعادة بناء المشروع الفني وإعادة الفريق إلى سكة البطولات محلياً وقارياً.