واصل نجوم الكرة العربية تألقهم اللافت في بطولة كأس العالم للأندية 2025، إذ انضم المهاجم المصري وسام أبو علي، لاعب الأهلي المصري، إلى قائمة المتوجين بجائزة رجل المباراة، بعد أدائه الاستثنائي أمام بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من دور المجموعات.وتمكّن وسام أبو علي من تسجيل ثلاثة أهداف «هاتريك» خلال المواجهة التي انتهت بتعادل مثير بين الأهلي المصري وبورتو بنتيجة 4-4، ليقود فريقه إلى واحدة من أكثر المباريات إثارة في البطولة، وينال عن جدارة جائزة أفضل لاعب في اللقاء.وكان هذا التتويج الفردي استمراراً لمسلسل تألق النجوم العرب، إذ سبق أن نال المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي، جائزة رجل المباراة خلال مواجهة فريقه أمام سالزبورغ النمساوي في الجولة الثانية، بعد أداء حاسم ساهم في تعزيز فرص فريقه في التأهل.كما واصل اللاعبون المغاربة حضورهم البارز في البطولة، إذ حصل النجم أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، على جائزة رجل المباراة عقب تألقه في لقاء الفريق أمام سياتل ساوندرز الأمريكي.أما البداية العربية مع الجوائز الفردية في النسخة الجارية، فجاءت عبر الجزائري يوسف بلايلي، نجم الترجي الرياضي التونسي، الذي قاد فريقه للفوز على لوس أنجلوس الأمريكي في الجولة الثانية، ليظفر بجائزة رجل المباراة بعد أداء مميز حسم نتيجة اللقاء.