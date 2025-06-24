شهدت بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة من 14 يونيو إلى 13 يوليو، خروج ثلاثة أندية عربية من دور المجموعات، وهي الأهلي المصري، الوداد المغربي، والعين الإماراتي، بعد فشلها في التأهل إلى دور الـ16.

في المقابل، يبقى الأمل العربي متمثلاً في الهلال السعودي والترجي التونسي، اللذين يسعيان لتحقيق إنجاز في الجولة الثالثة الحاسمة.

الأهلي المصري ودّع البطولة من المجموعة الأولى برصيد نقطتين، بعد تعادلين أمام إنتر ميامي (0-0) وبورتو البرتغالي (4-4)، وخسارة أمام بالميراس (0-2).

الوداد المغربي، في المجموعة السابعة، خسر مباراتيه الأوليين أمام مانشستر سيتي (0-2) ويوفنتوس (1 - 4) ليخرج مبكرًا دون نقاط تُذكر، مسجلًا هدفًا وحيدا مما أظهر صعوبة المنافسة أمام عمالقة أوروبا.

العين الإماراتي، في المجموعة السابعة أيضًا، تلقى هزيمة قاسية (0-5) أمام يوفنتوس، وخسارة أخرى أمام مانشستر سيتي (0 - 6)، ليودع البطولة دون أهداف مسجلة، مما جعله أضعف الفرق العربية أداءً في البطولة، ورغم تأهله كبطل دوري أبطال آسيا، أظهرت المباريات الفجوة الفنية الكبيرة بين العين وخصومه الأوروبيين.

آمال العرب بمونديال الأندية 2025

الأمل العربي يرتكز الآن على الهلال السعودي في المجموعة الثامنة والترجي التونسي بالمجموعة الرابعة.

في المجموعة الثامنة، يُقدم الهلال السعودي «الزعيم» أداءً قويًا حتى الآن، حيث نجح في تعادلين (1-1) مع ريال مدريد الإسباني في الجولة الأولى، و(0 - 0) مع ريد بل زالتسبورغ.

ويواجه الهلال فريق باتشوكا المكسيكي في الجولة الثالثة، وهي مباراة لا تقبل إلا الفوز لضمان التأهل إلى دور الـ16.

وفي المجموعة الرابعة، يُعوّل عشاق الترجي التونسي على روح الفريق القتالية لتحقيق مفاجأة.

وحقق الترجي فوزًا وحيدًا في البطولة حتى الآن أمام لوس أنجلوس الأمريكي، لكنه خسر 0-2 أمام فلامنغو البرازيلي في الجولة الأولى.

في الجولة الثالثة، يواجه الترجي تشيلسي الإنجليزي في مباراة مصيرية، حيث يحتاج إلى الفوز مع انتظار نتائج إيجابية في مباريات أخرى للتأهل.

إحصائيات الأندية العربية في البطولة

الترجي التونسي: سجل هدفا واحدا، واستقبل هدفين، يحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

الهلال السعودي: سجل هدفا واحدا، واستقبل هدفا واحدا، يحتل المركز الثالث برصيد نقتطين.

الأهلي المصري: سجل 4 أهداف، واستقبل 6 أهداف، يحتل المركز الرابع برصيد نقطتين.

الوداد المغربي: سجل هدفا واحدا، واستقبل 4 أهداف، يحتل المركز الثالث بلا نقاط.

العين الإماراتي: لم يسجل أهدافا أو نقاطا، واستقبل 11 هدفًا، يحتل المركز الرابع بلا نقاط.