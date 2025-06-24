ودّع النادي الأهلي المصري منافسات كأس العالم للأندية من دور المجموعات، بعد تعادله المثير 4 - 4 مع بورتو البرتغالي، بفضل تألق مهاجمه الفلسطيني وسام أبو علي، فيما تأهل إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة ليونيل ميسي، إلى ثمن النهائي ليواجه باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد تعادله 2 - 2 مع بالميراس البرازيلي.

احتل الأهلي المركز الرابع في مجموعته برصيد نقطتين، بفارق 3 نقاط عن إنتر ميامي الثاني وبالميراس المتصدر، بينما جاء بورتو في المركز الثالث بنفس النقاط لكن بفارق الأهداف عن الأهلي.

وكان الأهلي خسر أمام بالميراس 0 - 2 في الجولة الثانية، وتعادل سلبيًا مع إنتر ميامي في المباراة الافتتاحية. وسيواجه إنتر ميامي فريق باريس سان جيرمان، متصدر المجموعة الثانية، بينما يلتقي بالميراس مع مواطنه بوتافوغو، وصيف المجموعة الثانية. وفي مباراة الأهلي وبورتو على ملعب ميتلايف في نيويورك، سجل وسام أبو علي ثلاثية هاتريك في الدقائق 15 و45+2 (ركلة جزاء) و51، وأضاف التونسي محمد علي بن رمضان الهدف الرابع (64).

في المقابل، سجل لبورتو رودريغو مورا (23)، وويليام غوميس (50)، والبديلان الإسبانيان سامو (53) وبيبي (89). وبهذا الأداء، أصبح وسام أبو علي ثاني لاعب في تاريخ الأهلي يسجل ثلاثية في نسخة واحدة من مونديال الأندية، بعد محمد أبو تريكة في 2006، كما أصبح ثاني هدافي الفريق في البطولة برصيد 3 أهداف، متساويًا مع 5 لاعبين آخرين وخلف أبو تريكة (4 أهداف). وفي المباراة الأخرى على ملعب هارد روك في ميامي، أهدر إنتر ميامي تقدمه على بالميراس وتعادل 2 - 2، وسجل لإنتر ميامي تاديو أيندي (16) ولويس سواريس (65)، بينما سجل لبالميراس البديلان باولينيو (80) وماوريسيو (87).