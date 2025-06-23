يتحدد، مساء اليوم الإثنين، الفريقان المتأهلان عن المجموعة الثانية عندما يلتقي المتصدر بوتافوغو البرازيلي بفريق اتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث، كما يلتقي الوصيف باريس سان جيرمان بفريق سياتل ساونديرز الأمريكي عند تمام الساعة الـ10:00 في ختام لقاءات دور المجموعات لمونديال الأندية المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية.على استاد روز بول، يدخل المتصدر بوتافوغو البرازيلي لقاءه أمام اتلتيكو مدريد الإسباني بفرصتي الفوز أو التعادل لضمان التأهل للدور التالي، فيما يتحتم على فريق اتلتيكو الفوز ولا غيره لعبور دور المجموعات، ويحتل بوتافوغو المركز الأول برصيد 6 نقاط حصدها من فوزين على سياتل ساونديرز بهدفين لهدف، ثم تفوق على بطل أوروبا باريس سان جيرمان بهدف دون مقابل، ويبرز في الفريق مهاجمه وهدافه ايجور جيسوس وحارسه جون فيكتور وثنائي الدفاع جايير كونها والكسندر باربوزا.فيما يدخل فريق اتلتيكو مدريد هذا اللقاء محتلاً المركز الثالث برصيد 3 نقاط حصدها من فوز على سياتل بنتيجة 3/ 1، وخسارة قاسية من باريس سان جيرمان بنتيجة 4/ 0، ويبرز في الفريق جوليان الفاريز وباولو باريوس وحارسه يان اوبلاك.وعلى استاد لومن فيلد، يلتقي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره فريق سياتل ساونديرز الأمريكي ويطمح بطل أوروبا للفوز وضمان التأهل للدور الثاني إذ يحتل المركز الثاني برصيد 3 نقاط حصدها بالفوز برباعية نظيفة على اتلتيكو مدريد ومن ثم خسارة من بوتافوغو بهدف دون مقابل، فيما يدخل فريق سياتل هذا اللقاء محتلاً المركز الرابع والأخير دون رصيد من النقاط بعد أن تلقى خسارتين من بوتافوغو (1/ 3)، ومن اتليتكو مدريد بذات النتيجة.