في سابقة تعتبر الأولى في ملاعب كرة القدم العالمية، تابع بدلاء فريق بوروسيا دورتموند الألماني، مباراة فريقهم أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي من داخل غرفة تبديل الملابس وذلك بسبب حرارة الجو في ملعب تي كيو إل بولاية أوهايو الأمريكية، وفق ما أكده موقع النادي عبر منصة التواصل الاجتماعي «X»، الذي نشر صورة للاعبين البدلاء وهم يتابعون زملائهم عبر شاشات التلفزيون من داخل غرفة تبديل الملابس.

يذكر أن المباراة انتهت بنتيجة (4 - 3) لصالح الفرق الألماني، والتي جرت بينهما على ملعب «تي كيو إل» بمدينة سينسيناتي، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2025 التي تستضيفها الولايات المتحدة، وسجل فيليكس نميشا والغيني سيرهو جيراسي والإنجليزي جوبي بيلينجهام وخوليسو موداو مدافع صن داونز خطأ بمرماه في الدقائق (16، 34، 45، 60) أهداف بوروسيا دورتموند، والبرازيلي لوكاس ريبيرو وإكرام راينرز وليبو موثيبا في الدقائق (12، 62، 90) أهداف صن داونز.