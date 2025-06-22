صنع جمهور فريق الوداد البيضاوي المغربي أجواء خيالية في ملعب لينكون فاينانشال فيلد في مدينة فلادلفيا الأمريكية أثناء لقاء الوداد بفريق يوفنتوس الإيطالي ضمن لقاءات الجولة الثانية للمجموعة السابعة لكأس العالم للأندية 2025م.

وبدأت الأحداث بعد أن تمكن اللاعب الجنوب أفريقي ثيمبونكسي لورتش من إحراز الهدف الأول لفريق الوداد وتقليص الفارق بعد أن كان فريق يوفنتوس متقدماً بهدفين دون مقابل، ليطلق الجمهور المغربي دخاناً أحمر كثيفاً غطى به الملعب ليضطر الحكم هيكتور سورتو لإيقاف المباراة مؤقتاً.



