تابعوا عكاظ على
Google News Account
تابعوا عكاظ على
Google News Account

صنع جمهور فريق الوداد البيضاوي المغربي أجواء خيالية في ملعب لينكون فاينانشال فيلد في مدينة فلادلفيا الأمريكية أثناء لقاء الوداد بفريق يوفنتوس الإيطالي ضمن لقاءات الجولة الثانية للمجموعة السابعة لكأس العالم للأندية 2025م.

وبدأت الأحداث بعد أن تمكن اللاعب الجنوب أفريقي ثيمبونكسي لورتش من إحراز الهدف الأول لفريق الوداد وتقليص الفارق بعد أن كان فريق يوفنتوس متقدماً بهدفين دون مقابل، ليطلق الجمهور المغربي دخاناً أحمر كثيفاً غطى به الملعب ليضطر الحكم هيكتور سورتو لإيقاف المباراة مؤقتاً.

أخبار ذات صلة
 
أوروبا تترقّب.. هل يخطف بايرن نجم برشلونة المنتظر؟
أوروبا تترقّب.. هل يخطف بايرن نجم برشلونة المنتظر؟
حارس دورتموند يحرج مدربه بعد تصريح «الساونا»
حارس دورتموند يحرج مدربه بعد تصريح «الساونا»