كشفت تقارير صحافية فرنسية موثوقة، اليوم (الأحد)، أن نادي بايرن ميونخ الألماني دخل بقوة على خط التعاقد مع نجم أتلتيك بلباو والمنتخب الإسباني نيكو ويليامز، عبر تقديم عرض مالي ضخم يعكس جديته في حسم الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.وبحسب ما أوردته صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن العرض المقدم من النادي «البافاري» يتضمن عقداً طويل الأمد، يتقاضى بموجبه ويليامز راتباً سنوياً أساسياً يقدر بـ10 ملايين يورو، إلى جانب حوافز ومكافآت إضافية قد تصل إلى مليوني يورو، ما يجعله أحد أعلى الرواتب بين لاعبي بايرن.ويأتي هذا التحرك من جانب إدارة النادي الألماني في إطار سعيها لتدعيم الخط الهجومي بلاعب يتمتع بمؤهلات فنية استثنائية، إذ يُعد نيكو ويليامز أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الإسبانية، لما يمتاز به من سرعة خارقة، ومهارات فردية عالية، فضلاً عن قدرته على صناعة الأهداف وتسجيلها في آنٍ معاً.ورغم جدية العرض البافاري وتفوقه مالياً على ما هو مطروح من أندية أخرى، إلا أن العقبة الأبرز التي قد تُعقّد إتمام الصفقة تتمثل في رغبة اللاعب بالانتقال إلى صفوف برشلونة، النادي الذي يُبدي اهتماماً كبيراً بضم ويليامز، ويعمل حالياً على توفير السيولة اللازمة لتفعيل الشرط الجزائي المدرج في عقده مع أتلتيك بلباو.وتترقب الأوساط الرياضية ما ستؤول إليه المفاوضات خلال الأيام القليلة القادمة، وسط منافسة محتدمة بين عملاقي الكرة الأوروبية على الظفر بتوقيع أحد أكثر اللاعبين الواعدين في الملاعب الإسبانية.