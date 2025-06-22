قلّل حارس مرمى بوروسيا دورتموند، السويسري جريجور كوبل، من أهمية الشكاوى المتعلقة بارتفاع درجات الحرارة خلال مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة، مشدداً على ضرورة التكيّف مع الظروف المناخية مهما بلغت صعوبتها.وفي تصريحات صحفية عقب فوز فريقه المثير على ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي بنتيجة 4-3 في مدينة سينسيناتي، قال كوبل: «نحن في فصل الصيف، ومن الطبيعي أن يكون الطقس حاراً. بالطبع، اللعب في أجواء تبلغ 15 درجة مئوية مع رذاذ خفيف يكون أسهل بدنياً، لكن كرة القدم تُمارس أيضاً في الصيف، وعلينا التكيّف والتعامل مع الواقع كما هو».وكان مدرب دورتموند، الكرواتي نيكو كوفاتش، قد وصف ظروف المباراة قائلاً: «الوقوف على الخط الفني في هذه الأجواء كان أشبه بالتواجد داخل ساونا»، في إشارة إلى شدة الحرارة والرطوبة التي رافقت اللقاء.وعلى الرغم من الفوز، أبدى كوبل تحفظه على الأداء الدفاعي للفريق، مبدياً استياءه من الطريقة التي استقبل بها دورتموند ثلاثة أهداف، وقال: «بصرف النظر عن النتيجة، من الصعب الخروج بالكثير من الإيجابيات من هذه المباراة. الحقيقة أننا لا ينبغي أن نستقبل هذا العدد من الأهداف، ولا بهذه الطريقة تحديداً».