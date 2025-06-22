في مشهد استثنائي شهدته بطولة كأس العالم للأندية الجارية حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية، خطف اللاعب تشو تونغ، مدافع أوكلاند سيتي النيوزيلندي، الأضواء خلال مواجهة فريقه أمام بنفيكا البرتغالي، بعد اعتراضه الصاخب على قرار الجهاز الطبي باستبداله إثر تعرضه لإصابة في الرأس.

وكانت الحادثة قد وقعت خلال الشوط الأول من اللقاء، عندما تعرض تشو تونغ لضربة قوية على مستوى الرأس، ما استدعى تدخلاً سريعاً من الطاقم الطبي. وبعد تقييم أولي للحالة، قرر الجهاز الطبي سحب اللاعب من المباراة كإجراء احترازي يتماشى مع بروتوكولات السلامة المعتمدة في مثل هذه الإصابات.

إلا أن القرار قوبل برفض حاد من اللاعب الذي بدا غاضباً ومصراً على الاستمرار في اللعب، إذ رصدته عدسات الكاميرات وهو يدخل في مشادة كلامية مع الطاقم الطبي وبعض أفراد الجهاز الفني اعتراضاً على استبداله. ولم تهدأ حدة احتجاجه حتى بعد مغادرته أرض الملعب، إذ واصل النقاش الحاد مع الأطباء في مشهد أثار اهتمام الجماهير والمتابعين، وسلط الضوء مجدداً على حساسية التعامل مع إصابات الرأس في كرة القدم.

يُذكر أن بداية الشوط الثاني من المباراة تأخرت بسبب الظروف الجوية السيئة، إثر هطول أمطار غزيرة على أرضية الملعب.

وانتهت المواجهة بفوز كاسح لبنفيكا بنتيجة 6-0، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة العالمية.