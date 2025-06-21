كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن المدير الفني الجديد لريال مدريد تشابي ألونسو بدأ تنفيذ خطوة غير مسبوقة في مسيرته التدريبية، من خلال استخدام طائرات دون طيار (درون) لمراقبة تحركات اللاعبين خلال الحصص التدريبية، بهدف تحليل الأداء الفني والبدني بدقة عالية، وتحديد نقاط القوة والضعف لدى كل لاعب، تمهيداً لوضع الخطة الأنسب لمواجهة الخصوم في المرحلة المقبلة من الموسم.

وبحسب التقرير، فإن هذه الخطوة التقنية تأتي أيضاً في إطار استعدادات النادي الملكي لمواجهة باتشوكا المكسيكي ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2025، حيث يسعى ألونسو، الذي تولى مهماته خلفاً للإيطالي كارلو أنشيلوتي المنتقل لتدريب منتخب البرازيل، إلى إحداث تحول في أساليب العمل داخل النادي، من خلال توظيف أدوات حديثة في التحليل الفني والتكتيكي.

وكان ريال مدريد قد استهل مشواره في مونديال الأندية بتعادل صعب أمام الهلال السعودي بهدف لكل منهما، في لقاء جمعهما مساء الأربعاء الماضي ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة.

وعلى الصعيد الطبي، أكدت مصادر «ماركا» أن النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي نُقل إلى المستشفى أخيراً، تم عزله عن زملائه منذ الثلاثاء، ما أدى إلى استبعاده من حسابات الجهاز الفني في مباريات دور المجموعات، بما في ذلك المواجهة المرتقبة أمام باتشوكا، خصوصاً في ظل الظروف المناخية القاسية التي تشهدها مدينة إقامة البطولة.