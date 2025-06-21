أعلن نادي ليفربول الإنجليزي تعاقده مع صانع الألعاب الألماني الدولي فلوريان فيرتز قادماً من باير ليفركوزن، بموجب عقد يمتد حتى صيف 2030.وأوضح النادي، عبر بيان رسمي، أنه أتم اتفاقه مع ليفركوزن على انتقال اللاعب، ليصبح فيرتز، البالغ من العمر 22 عاماً، ثالث توقيعات «الريدز» خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد ضم الظهير الهولندي جيريمي فريمبونغ، هو الآخر من ليفركوزن، والحارس المجري أرمين بيتشي.وكان فيرتز قد تألق بشكل لافت مع فريقه السابق على مدار خمسة مواسم، وساهم بشكل كبير في تحقيق ليفركوزن أول لقب دوري ألماني في تاريخه خلال موسم 2023-2024.وخلال الموسم الأخير (2024-2025) شارك فيرتز في 45 مباراة بمختلف البطولات، مسجلاً 16 هدفاً، إضافة إلى تقديمه 15 تمريرة حاسمة.