في تصريح نادر يتناول علاقته مع غريمه التاريخي كريستيانو رونالدو، قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إنهما ليسا صديقين.

وأوضح ميسي في مقابلة مع قناة DSports أن العلاقة بينه وبين قائد النصر السعودي لم تتجاوز إطار المنافسة داخل الملعب، مشيراً إلى أن «التنافس بيننا كان دائماً على أرض الملعب، وكل منا كان يسعى لتقديم الأفضل لفريقه، لكن خارج الملعب نحن شخصان عاديان».

وأضاف: «لدينا الكثير من الاحترام والإعجاب المتبادل، وأنا أقدّر المسيرة التي قدّمها كريستيانو وما زال يقدّمها، لأنه لا يزال يتنافس في أعلى المستويات».

ورغم اعتراف ميسي بعدم وجود صداقة فعلية بينه وبين رونالدو (40 عاماً) إلا أنه شدد على أن علاقتهما اتسمت دائماً بالاحترام، وأن كل ما كان بينهما «بقي داخل حدود المستطيل الأخضر».

وكان رونالدو قد أشار في تصريحات سابقة إلى ما وصفه بـ«العلاقة الجيدة» التي تجمعه بميسي، مؤكداً أن التنافس بينهما كان «صحياً» و«ساهم في رفع مستوى اللعبة»، بل وأعرب عن إعجابه بمسيرة ميسي، مشيراً إلى أن ابنه معجب بمهاراته.

وبعد أكثر من عقدين من التنافس، يمتلك النجمان مجتمعين 19 لقب دوري، و9 ألقاب دوري أبطال أوروبا، و7 ألقاب دولية، إضافة إلى 13 كرة ذهبية (8 منها لميسي و5 لرونالدو) في واحدة من أعظم حقب كرة القدم عبر التاريخ.