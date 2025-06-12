وسط أجواء من الترقب والحماس في ملعب هارد روك بميامي، يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لاستقبال النجم الأسطوري ليونيل ميسي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025.

وتتوفر تذكرة مباراة افتتاح كأس العالم للأندية 2025 في ملعب هارد روك بميامي، موطن فريق ميامي دولفينز لكرة القدم الأمريكية، حيث يسعى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لملء المدرجات البالغة سعتها 65 ألف مشجع لحضور النجم العالمي ليونيل ميسي، أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ.

المباراة ستجمع فريق إنتر ميامي، المملوك لديفيد بيكهام، ببطل مصر النادي الأهلي، وسط عروض ترويجية سخية من فيفا لضمان حضور جماهيري كبير.

أبرز هذه العروض هو تعاون مع ميامي ديد، التي تضم أكثر من 100 ألف طالب، حيث يمكن للطلاب شراء تذكرة بـ20 دولاراً مع 4 تذاكر إضافية مجانية، ليصبح متوسط سعر التذكرة 4 دولارات فقط.

هذه المبادرة، الموزعة عبر البريد الإلكتروني للطلاب المسجلين، تهدف إلى تعزيز شعبية كرة القدم في الولايات المتحدة قبل كأس العالم 2026.

كما خفضت شركة تيكيت ماستر، الشريك الرسمي لفيفا، أسعار التذاكر من 230 دولاراً إلى 55 دولاراً لجذب المزيد من الحضور.

تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية فيفا لاستهداف الشباب الأمريكي، ما يعكس فهماً عميقاً لسوق الرياضة المحلي، خصوصاً مع اقتراب كأس العالم 2026، حيث يدافع ميسي والأرجنتين عن اللقب.

يُعد كأس العالم للأندية حدثاً عالمياً يجذب أنظار عشاق الأندية الأوروبية الكبرى، ما يعزز توقعات ارتفاع الطلب على التذاكر.

تقام المباراة الافتتاحية بين الأهلي المصري وإنتر ميامي الأمريكي السبت 14 يونيو الساعة 20:00 بتوقيت الشرق الأمريكي، ويمكن للجماهير متابعة البث المجاني عبر DAZN، أو عبر TNT.