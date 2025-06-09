تُوّج المنتخب البرتغالي بلقب دوري الأمم الأوروبية، بعد مباراة مثيرة جمعته بالمنتخب الإسباني في النهائي، وانتهت بالتعادل (2-2) في الوقت الأصلي، قبل أن تُحسم عبر ركلات الترجيح.

وشهدت المواجهة تألق قائد البرتغال كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، الذي أدرك التعادل لفريقه بهدفٍ ثمين، بعد أن كان المنتخب البرتغالي متأخرًا (1-2).

وامتدت المباراة إلى ركلات الترجيح، حيث حسم روبن نيفيز، نجم نادي الهلال، الركلة الخامسة، مانحًا البرتغال لقبًا قاريًا كبيرًا، في واحدة من أكثر البطولات الأوروبية المنتظَرة.

ويمثل هذا اللقب أول تتويج قاري لرونالدو منذ انتقاله إلى الدوري السعودي، وكذلك لنيفيز الذي حقق في موسمين مع الهلال أربعة ألقاب محلية.

يُذكر أن الدوري السعودي يضم نخبة من نجوم منتخب البرتغال، إلى جانب رونالدو ونيفيز، يتقدّمهم جواو كانسيلو (الهلال)، وأوتافيو (النصر)، ما يعكس الحضور المتزايد للدوري في كبرى الساحات الدولية.