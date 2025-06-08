في مساء الأحد، وعلى أرضية ملعب أليانز أرينا في ميونيخ، سيقف كريستيانو رونالدو أمام لحظة قد تغيّر شكل ختام مسيرته، حين يقود البرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 ضد إسبانيا. لكن ما يجعل هذه المباراة أكثر من مجرد نهائي قاري... هو أنها قد تنهي أطول فترة صيام عن الألقاب في مشوار «الدون».





منذ تتويجه بكأس إيطاليا مع يوفنتوس في مايو 2021، لم يرفع رونالدو أي كأس رسمية. خمس سنوات، وثلاثة قمصان مختلفة، و15 بطولة شارك فيها دون أن يحتفل في نهايتها. عاد إلى مانشستر يونايتد، ثم انتقل إلى النصر السعودي، حيث قدّم أرقامًا فردية مدهشة، 118 مساهمة تهديفية في 111 مباريات رسمية منذ وصوله في يناير 2023، لكن الذهب ظل بعيدًا.

ورغم أنه اقترب كثيرًا، إلا أن الحظ لم ينصفه مع النصر. خسر نهائي كأس الملك 2024، وسقط في نهائي السوبر السعودي 2025، كما ودّع نصف نهائي كأس أبطال آسيا للنخبة. كل تلك المحاولات رسمت ملامح لاعب لا يزال يقاتل، لكنه لم يجد من يعينه على الوصول... فهل يجد ذلك في منتخب بلاده؟

أمام ألمانيا في نصف النهائي، أثبت رونالدو أن العمر مجرد رقم. سجل هدف الفوز، رافعًا رصيده إلى 137 هدفًا دوليًا.

النهائي القادم سيكون مسرحًا لمواجهة بين جيلين؛ رونالدو البالغ من العمر 40 عامًا، والنجم الإسباني الصاعد لامين يامال (17 عامًا)، الذي تألق في نصف النهائي بتسجيله هدفين في فوز إسبانيا المثير 5-4 على فرنسا.

بالنسبة لرونالدو، تمثل هذه المباراة أهمية بالغة باعتبارها تأتي في وقت يعيش فيه كريستيانو لحظات صعبة في مسيرته الرياضية، خلت من البطولات. فهل تعوّضه البرتغال عما فاته مع النصر؟