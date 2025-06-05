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أعلنت رابطة الدوري الإسباني «لاليغا»، لامين يامال فائزاً بجائزة أفضل لاعب تحت 23 عاماً في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2024/2025، إثر تألقه اللافت خلال الموسم، وسط منافسة عدد من اللاعبين للفوز بالجائزة.

وقاد يامال، البالغ من العمر 17 عاماً، فريق برشلونة لتحقيق لقب الدوري الإسباني الممتاز، مشاركاً في 35 مباراة، سجل خلالها 9 أهداف، وقدم 13 تمريرة حاسمة، إضافة لمساهمته الفاعلة في تتويج برشلونة بلقبي كأس السوبر وكأس ملك إسبانيا هذا الموسم.

وتألق لامين يامال في كأس السوبر الإسباني وسجل هدف التعادل في مرمى ريال مدريد والذي كان له تأثير مباشر في تغيير النتيجة وتتويج برشلونة باللقب، إضافة لدوره الفعال في تتويج البرشا بكأس ملك إسبانيا على حساب ريال مدريد، إذ لعب النجم الإسباني مع النادي الكتالوني 5 مباريات ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 5 أهداف.

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ويُعد هذا الإنجاز تأكيداً على موهبة يامال الشابة ودوره المحوري في النجاحات التي حققها برشلونة خلال الموسم الكروي الماضي.