سيشهد مسرح «شاتليه» في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الثاني والعشرين من سبتمبر القادم، إقامة حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية السنوية، في نسخة تُسجل سابقة تاريخية عبر المساواة الكاملة في عدد الجوائز بين فئتي الرجال والسيدات، وفقًا لما أعلنته مجلة «فرانس فوتبول» المنظمة للحفل، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، يوم الإثنين.وأكد المنظمون أن النسخة المرتقبة ستتضمن توزيع ست جوائز لكل من الرجال والنساء، للمرة الأولى، في خطوة وُصفت بأنها تعكس تحوّلًا نوعيًا نحو تكافؤ الفرص والتمثيل الرياضي المتوازن، في أرفع منصات التتويج الفردية في عالم كرة القدم.وتشمل قائمة الجوائز المخصصة للسيدات هذا العام، جائزة أفضل لاعبة، وأفضل حارسة مرمى، وأفضل لاعبة شابة، إلى جانب جائزة أفضل هدافة سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات الوطنية. كما سيُكرّم الحفل أصحاب المبادرات الاجتماعية من خلال استحداث «جائزة سقراط»، المخصصة للأعمال التي تعزز التضامن المجتمعي، وتُمنح للاعبين أو لاعبات دون تمييز، في إطار توجّه متزايد نحو إبراز الأثر الإنساني للرياضة.ومن المقرر إعلان قوائم المرشحين للجوائز في أوائل شهر أغسطس القادم، ضمن إجراءات تنظيمية اعتيادية تسبق الحفل السنوي الذي يحظى بمتابعة جماهيرية وإعلامية عالمية واسعة.وكانت النسخة الماضية شُهدت توترًا على هامش الحفل، بعد أن قرر نادي ريال مدريد الإسباني مقاطعته، احتجاجًا على تسريب نتائج الجوائز قبل الحفل، وتحديدًا ما يتعلق بعدم تتويج مهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور بجائزة أفضل لاعب. وقد ذهبت الجائزة آنذاك إلى لاعب خط وسط مانشستر سيتي، الإسباني رودري، بينما نالت مواطنته أيتانا بونماتي، لاعبة وسط برشلونة، جائزة أفضل لاعبة.