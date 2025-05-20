تأهل فريق إنديبندينتي إلى الدور نصف النهائي من الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه بوكا جونيورز بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب«لابومبونيرا» ضمن منافسات ربع نهائي البطولة.وسجل المدافع ألفارو أنغولو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64 من عمر المباراة، ليمنح فريقه بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.ورغم محاولات بوكا جونيورز المتعددة لتعديل النتيجة، إلا أن الحارس رودريغو ري تألق في التصدي للفرص، ليحافظ على تقدم فريقه حتى صافرة النهائي.ويتصدر فريق أرجنتينوس جونيورز ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، متقدما بفارق الأهداف عن بوكا جونيورز الذي يحتل المركز الثاني بنفس الرصيد.