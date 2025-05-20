عيّن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) رئيس الاتحاد الأرجنتيني، كلاوديو تابيا، ممثلاً مؤقتاً له في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، خلفًا لرئيس الاتحاد البرازيلي السابق إدنالدو رودريغيز، الذي تم عزله من منصبه الأسبوع الماضي.

وجاء في بيان رسمي صادر عن «كونميبول» أن تعيين تابيا حظي بموافقة جماعية خلال اجتماع لمجلس الاتحاد، عُقد يوم الإثنين، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم كان الجهة الوحيدة التي لم تحضر الاجتماع رغم تلقيها دعوة رسمية.

وتأتي هذه التطورات بعد أن أصدرت محكمة في ريو دي جانيرو قرارًا بعزل رودريغيز، بسبب اتهامات تتعلق بتزوير مستندات قانونية تم استخدامها كأساس للانتخابات التي فاز بها عام 2022. ورغم تقديمه استئنافًا أمام المحكمة العليا، قرر سحب الطعن يوم الإثنين.

وفي ضوء الفراغ الإداري، أوصى المدقق القضائي المعيّن من المحكمة بإجراء انتخابات مبكرة لاختيار إدارة جديدة لاتحاد الكرة البرازيلي، على أن تُعقد يوم 25 مايو الجاري.

ويمثل تعيين تابيا لحظة حساسة في العلاقة بين الاتحادات القارية والاتحاد الدولي، في وقت يشهد فيه اتحاد البرازيل اضطرابات قانونية قد تؤثر على مستقبل إدارته الكروية.