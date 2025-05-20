ظهر النجم البرازيلي نيمار أمام الكاميرات بتسريحة جديدة خلال حضوره في نهائي دوري الملوك البرازيلي لسباعيات كرة القدم الذي أقيم على ملعب «أليانز باركي»، وسط حالة ذهول من الجماهير الحاضرة.

ولم تكن تسريحة نيمار المثيرة للجدل فحسب وإنما طريقة احتفاله الصاخبة مع فريق «فوريا إف سي» المتوج باللقب على الرغم من إصابته التي تعرض لها أخيراً مع فريقه سانتوس البرازيلي الذي لم يكد يلتحق بصفوفه في يناير الماضي قادماً من الهلال السعودي حتى أعلن تعرضه للإصابة ضمن سلسلة الغيابات الطويلة التي قضاها بعيداً عن الملاعب مع كثير من الظهور في المهرجانات والاحتفالات.

وبات نيمار معروف باسم «اللاعب الزجاجي» في وقت كانت الجماهير العالمية تتوقع منه الكثير في الملاعب لكنه يبدو منحازاً للاحتفالات بدلاً من ممارسة كرة القدم بشكل طبيعي كبقية اللاعبين المحترفين.