أكد المدير الفني لنادي نابولي أنطونيو كونتي أن الموسم الحالي يُعد الأصعب في مسيرته التدريبية، مشيراً إلى الإرهاق الكبير الذي يشعر به مع اقتراب الدوري الإيطالي من محطته الأخيرة.وجاءت تصريحات كونتي عقب تعادل فريقه دون أهداف أمام بارما، وهي النتيجة التي حافظت على صدارة نابولي لجدول الترتيب بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان، الذي تعادل بدوره مع لاتسيو، ليُبقي مصير لقب الدوري بيد نابولي قبل الجولة الختامية.وقال كونتي في تصريحات لمنصة «دازن»: «لقد كان موسماً بالغ الصعوبة، لكننا نجحنا في البقاء في الصدارة لفترات طويلة وسط ظروف معقدة. واصلنا العمل دون تذمر، وأظهرنا التزاماً عالياً حتى اللحظة الأخيرة».وأضاف المدرب الإيطالي: «نحن على بعد خطوة من تحقيق إنجاز تاريخي لنابولي، فالفوز باللقب هنا يحمل طابعاً مختلفاً تماماً مقارنة بالأندية التي اعتادت التتويج».وتطرّق كونتي إلى التحديات الفنية التي واجهها، قائلاً: «اضطررنا إلى استبعاد بعض اللاعبين خلال النصف الثاني من الموسم، وقمنا بتعديلات على أسلوب اللعب بما يتناسب مع المعطيات الجديدة. لقد منحني غيابي عن التدريب في الموسم الماضي فرصة لإعادة تقييم الكثير من الأمور، لكنني لا أنكر أنني منهك بدنياً وذهنياً».واختتم حديثه بالتأكيد على خصوصية العمل في نابولي، قائلاً: «نابولي نادٍ استثنائي بشغف جماهيره وتطلعاته، لكنه في الوقت ذاته يحمل سقفاً مرتفعاً من التوقعات، يفوق في أحيان كثيرة الإمكانات المتاحة».ويستعد نابولي لمواجهة كالياري في الجولة الأخيرة من الموسم على ملعب دييغو أرماندو مارادونا، في لقاء قد يحسم لقب «السكوديتو» ويمنح كونتي أولى ألقابه مع الفريق الجنوبي.